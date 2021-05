Caso Pipitone, Alberto Di Pisa smonta le teorie di Maria Angioni: il motivo (Di mercoledì 19 maggio 2021) Un nuovo capitolo del drammatico Caso di Denise Pipitone è stato aperto oggi, mercoledì 19 maggio, dell’ex Procuratore di Marsala Alberto Di Pisa: smontate in diretta televisiva e per intero le teorie del Pubblico Ministero Maria Angioni. I dettagli Un nuovo capitolo si apre nella drammatica vicenda di Denise Pipitone la piccola bambina di Mazzara del Vallo, comune di 50.000 abitanti in Provincia di Trapani, scomparsa all’età di 4 anni la mattina del 1 settembre 2004 davanti la casa della nonna materna mentre inseguiva il cuginetto. —>>> Ti potrebbe interessare anche Denise Pipitone: il mistero della donna bionda fuggita A scrivere una nuova verità è l’ex procuratore della Repubblica di ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Un nuovo capitolo del drammaticodi Deniseè stato aperto oggi, mercoledì 19 maggio, dell’ex Procuratore di MarsalaDite in diretta televisiva e per intero ledel Pubblico Ministero. I dettagli Un nuovo capitolo si apre nella drammatica vicenda di Denisela piccola bambina di Mazzara del Vallo, comune di 50.000 abitanti in Provincia di Trapani, scomparsa all’età di 4 anni la mattina del 1 settembre 2004 davanti la casa della nonna materna mentre inseguiva il cuginetto. —>>> Ti potrebbe interessare anche Denise: il mistero della donna bionda fuggita A scrivere una nuova verità è l’ex procuratore della Repubblica di ...

