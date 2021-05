Caso Ciro Grillo, ecco le chat del giorno dopo: «Quando rifacciamo 3 vs 1? Ho quattro video, lei è uscita zoppicando» (Di mercoledì 19 maggio 2021) «3 vs 1 stanotte», «Non si può fare sta vita, c’era anche il cameraman», «Sai che non me le faccio scappare queste occasioni», «Ho 4 video facili facili», «Ora sono stanco ma poi vi farò vedere tutto», «Lei era un tr…». A scrivere questi messaggi su WhatsApp è Edoardo Capitta, che, il 17 luglio 2019, si trovava a Cala di Volpe, in Sardegna, insieme a Ciro Grillo (figlio del garante del M5s Beppe Grillo), Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia. I quattro, secondo la procura di Tempio Pausania che ha aperto un’inchiesta per violenza sessuale di gruppo, avrebbero stuprato a turno una ragazza che avevano conosciuto poco prima in discoteca. Per i giovani si è trattato di sesso consenziente, per lei di una violenza brutale. «Se sono ubriaca e ci provi, non è un gesto d’amore». «E se sono sbronzo ... Leggi su open.online (Di mercoledì 19 maggio 2021) «3 vs 1 stanotte», «Non si può fare sta vita, c’era anche il cameraman», «Sai che non me le faccio scappare queste occasioni», «Ho 4facili facili», «Ora sono stanco ma poi vi farò vedere tutto», «Lei era un tr…». A scrivere questi messaggi su WhatsApp è Edoardo Capitta, che, il 17 luglio 2019, si trovava a Cala di Volpe, in Sardegna, insieme a(figlio del garante del M5s Beppe), Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia. I, secondo la procura di Tempio Pausania che ha aperto un’inchiesta per violenza sessuale di gruppo, avrebbero stuprato a turno una ragazza che avevano conosciuto poco prima in discoteca. Per i giovani si è trattato di sesso consenziente, per lei di una violenza brutale. «Se sono ubriaca e ci provi, non è un gesto d’amore». «E se sono sbronzo ...

MFiabanr : @MatteoPedrosi @CorriereGranata Bisognerebbe anche capire come Cairo abbia detto sta cosa a Immobile ('...certo che… - Open_gol : I messaggi in chat tra Ciro Grillo e l'amico Edoardo Capitta dopo la notte della presunta violenza sessuale - RPezzucchi : La notte a Cala Volpe, l'episodio delle sigarette, l'accusa di stupro e i testimoni: il caso Ciro Grillo, dall'iniz… - DavideLodola : @IoDubito @PBPcalcio Il moralista Ciro Immobile, 1 anno a Lotito e ai medici per il caso tamponi - IoDubito : @PBPcalcio Su #Cairo non ci sono parole... Che si vergogni! Però per onestà intellettuale quando si condivide un po… -