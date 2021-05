Casaleggio non molla i dati. I Cinque Stelle verso il tribunale. L’associazione Rousseau prova a trattenere gli iscritti. Per il M5S questo è l’ultimo di tanti atti ostili (Di mercoledì 19 maggio 2021) È ormai guerra aperta tra Rousseau e il M5S. E la questione si avvia a finire in tribunale. In mattinata era arrivato l’affondo delL’associazione guidata da Davide Casaleggio. In un post firmato da Enrica Sabatini si denunciava “una crescente e rabbiosa pressione mediatica (e anche privata nei nostri confronti) messa in campo per ottenere la lista degli iscritti”. Una situazione al limite che avrebbe spinto “tantissimi iscritti a rivolgersi a noi per essere tutelati” e per “non consentire il trasferimento dei propri dati a persone non legittimate”. La socia di Casaleggio rivela che in meno di 20 giorni “oltre mille persone hanno deciso di disiscriversi dal M5S e di impedire che i propri dati vengano ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 19 maggio 2021) È ormai guerra aperta trae il M5S. E la questione si avvia a finire in. In mnata era arrivato l’affondo delguidata da Davide. In un post firmato da Enrica Sabatini si denunciava “una crescente e rabbiosa pressione mediatica (e anche privata nei nostri confronti) messa in campo per ottenere la lista degli”. Una situazione al limite che avrebbe spinto “ssimia rivolgersi a noi per essere tutelati” e per “non consentire il trasferimento dei propria persone non legittimate”. La socia dirivela che in meno di 20 giorni “oltre mille persone hanno deciso di disiscriversi dal M5S e di impedire che i proprivengano ...

Advertising

fattoquotidiano : M5S CONTRO CASALEGGIO Oggi gli avvocati del Movimento si sono presentati negli uffici di Rousseau, ecco cosa è acc… - eziomauro : M5S-Casaleggio, la lite continua. Il Movimento: 'Illegittimo che Rousseau non dia i dati degli iscritti, ne rispond… - ilriformista : Il Movimento 5 Stelle è ormai ridotto a un colabrodo: ‘Giuseppi’ non è iscritto, come può essere votato come leader… - c_mattioli : RT @jacopo_iacoboni: Riassumendo: Conte vuole presentare lo Statuto di un partito nuovo usando gli iscritti di un partito vecchio, a cui l… - ponzo_luciano : RT @claudio301065: @fattoquotidiano @marcotravaglio @lucadecarolis Davide Casaleggio si è dimostrato non all'altezza del compito con intere… -