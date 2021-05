Casa: “Psicologo in ogni scuola, il Parlamento ha dato via libera ad Odg che impegna il governo nella realizzazione” (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Il governo ha accolto l’Ordine del giorno a mia prima firma che prevede l’introduzione dello Psicologo in ogni istituto scolastico". Così Vittoria Casa, parlamentare del M5S e presidente commissione Cultura alla Camera. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Ilha accolto l’Ordine del giorno a mia prima firma che prevede l’introduzione delloinistituto scolastico". Così Vittoria, parlamentare del M5S e presidente commissione Cultura alla Camera. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Casa: “Psicologo in ogni scuola, il Parlamento ha dato via libera ad Odg che impegna il governo nella realizzazione” - marco_sili : @LiaQuartapelle Prima ci richiudete in casa, poi ci pagate lo psicologo per i danni causati dalle chiusure. Dobbiamo anche ringraziarvi? - alde68 : @SimonaMalpezzi @SenatoriPD @robersperanza @pdnetwork Prima chiudono parchi e spiagge imprigionando a casa la gente… - olivietta : @Vecchia_Dentro_ @qn_giorno Personalmente è aumentato del 250% a casa ma diminuito del 1000% fuori. ?? In ogni caso… - harolldismyhxme : mia madre é sppema tornata a casa dicendo che devo iniziare un percorso dallo psicologo e dal nutrizionista perché… -