Caritas: "A causa del Covid i nuovi poveri sono cresciuti del 24%" (Di mercoledì 19 maggio 2021) Allarme della Caritas Italiana: "In sette mesi di epidemia, tra settembre 2020 e marzo 2021, i nuovi poveri sono cresciuti del 24.4%" (Screenshot video)Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel corso della suo intervento all'Università di Brescia, tra le città più colpite anche in termini di vittime dal Covid, ha sottolineato come sia ormai giunto il momento di "pensare e progettare il futuro": "Brescia e l'intera Lombardia hanno vissuto giorni di particolare sofferenza, di grandi lutti. La generazione più anziana è stata falcidiata in questo periodo ma questo è il tempo del rilancio comune". Una ripartenza nella ricerca di una "normalità più consapevole che renda possibile una nuova veloce crescita".

