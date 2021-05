Canottaggio, gli equipaggi dell’Italia per la Coppa del Mondo di Lucerna. Ultimi dubbi da sciogliere in vista delle Olimpiadi (Di mercoledì 19 maggio 2021) Sul Rotsee, il lago di Lucerna, in Svizzera, dove la scorsa settimana si è tenuta la regata finale di qualificazione olimpica di Canottaggio, nella quale però l’Italia non è riuscita a conquistare nessuno degli Ultimi pass per i Giochi, da venerdì 21 a domenica 23 si disputeranno le gare della seconda tappa della Coppa del Mondo. Per l’Italia la rassegna sarà una delle ultime occasioni per sciogliere gli eventuali dubbi sulla composizione degli equipaggi in vista delle convocazioni per le Olimpiadi, alle quali prenderanno parte nove imbarcazioni dell’Italia, ovvero quelle che si erano qualificate in occasione dei Mondiali di Linz 2019. A Lucerna gli ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 maggio 2021) Sul Rotsee, il lago di, in Svizzera, dove la scorsa settimana si è tenuta la regata finale di qualificazione olimpica di, nella quale però l’Italia non è riuscita a conquistare nessuno deglipass per i Giochi, da venerdì 21 a domenica 23 si disputeranno le gare della seconda tappa delladel. Per l’Italia la rassegna sarà unaultime occasioni pergli eventualisulla composizione degliinconvocazioni per le, alle quali prenderanno parte nove imbarcazioni, ovvero quelle che si erano qualificate in occasione dei Mondiali di Linz 2019. Agli ...

Advertising

OA_Sport : La composizione dei 13 equipaggi azzurri al via - sportface2016 : #Canottaggio Coppa del Mondo Lucerna 2021: gli equipaggi azzurri per la seconda prova - Sport24h_it : Gli Azzurri per la Coppa del Mondo di Canottaggio a Lucerna - inh0ud : @PIERPARDO Sei a un passo da Galeazzi che commenta gli Abbagnale dopo l'arrivo della finale olimpica di canottaggio - Tour_guide_taxi : RT @umbriaOn: #Piediluco, II° meeting #nazionale #canottaggio: ancora #festa per gli #atleti del #CLT, c'è anche un oro -