Canottaggio, Coppa del Mondo Lucerna: i convocati dell'Italia. Ritirato il doppio pesi leggeri femminile (Di mercoledì 19 maggio 2021) La Coppa del Mondo di Canottaggio si prepara a sbarcare in Svizzera. Dopo la regata finale di qualificazione olimpica della settimana scorsa, si torna a Lucerna, sul bacino del Rotsee, per gareggiare nel weekend tra il 21 ed il 23 maggio 2021: 41 paesi presenti, tra cui l'Italia, che avrà almeno dodici barche al via. Non più tredici, come era programmato fino a poche ore fa. La Nazionale dovrà fare a meno del doppio pesi leggeri femminile composto da Valentina Rodini e Federica Cesarini: la rinuncia della coppia campione d'Europa in carica arriva per un'infiammazione lamentata dalla prima, con il Direttore Tecnico Francesco Cattaneo che ha preferito quindi far riposare Rodini. Cesarini potrebbe invece rientrare in gioco nel singolo

