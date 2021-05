Cani, perché quelli dal muso schiacciato ci piacciono tanto (Di mercoledì 19 maggio 2021) Boxer, bouledogue francese, bulldog inglese, carlino, cavalier king. Secondo la scienza, questi Cani, come tutti quelli brachicefali, dal muso schiacciato, ci piacciono tanto per una caratteristica specifica: la loro propensione a stabilire il contatto visivo. Lo afferma un team di etologi ungheresi. Guardarsi è importante, nella comunicazione e nelle relazioni umane. E i Cani, che si sono adattati molto bene alla vita con gli uomini, sono attenti alla direzione dello sguardo umano, che li aiuta a capire quando i messaggi sono diretti a loro. Il contatto visivo aumenta, sia nel cane che nel proprietario, i livelli di ossitocina, ormone che gioca un ruolo importante nello sviluppo del legame sociale. «Centotrenta Cani di famiglia sono stati esaminati ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 19 maggio 2021) Boxer, bouledogue francese, bulldog inglese, carlino, cavalier king. Secondo la scienza, questi, come tuttibrachicefali, dal, ciper una caratteristica specifica: la loro propensione a stabilire il contatto visivo. Lo afferma un team di etologi ungheresi. Guardarsi è importante, nella comunicazione e nelle relazioni umane. E i, che si sono adattati molto bene alla vita con gli uomini, sono attenti alla direzione dello sguardo umano, che li aiuta a capire quando i messaggi sono diretti a loro. Il contatto visivo aumenta, sia nel cane che nel proprietario, i livelli di ossitocina, ormone che gioca un ruolo importante nello sviluppo del legame sociale. «Centotrentadi famiglia sono stati esaminati ...

Advertising

irishxever : @demotivatrice10 io perché oramai fuori da certe dinamiche da decenni, altrimenti avrei impiegato in maniera sbaraz… - baloi361 : RT @BiagioSiracusa: STASERA SI PARLA DI #Roma. VI SIETE CHIESTI PERCHÉ I #RotoliDiStampaIgienica, piuttosto che RINGRAZIARE @virginiaraggi… - 0ncein4lifetim3 : ciao sono in lezione e mi annoio quindi cambio layout perché questo è fatto da cani - fumodasolo : sono nel nulla cosmico in mezzo ai campi stavano due cani in mezzo a un campo lontanissimi da noi mia madre ha iniz… - brikena_cani : RT @CasaLettori: Solo perché è tutto quello che vuoi, non significa che è tutto quello di cui hai bisogno. Kurt Cobain Buon #19maggio… -

Ultime Notizie dalla rete : Cani perché 19 maggio 1991, la Samp vince lo scudetto. Il ricordo delle sorelle Mantovani ... "Luca e Roberto fu anche il nome che papà diede ai due cani pastori che avevamo! I nostri due ... Per cui siamo irraggiungibili perché unici . E' divertente quando ci chiamano ciclisti con aria ...

Caro mitomane che ti duoli per Battiato, io ti vengo a corcare ...come il programma dal quale gli italiani della mia generazione hanno imparato a essere i più cani ... non la nomino perché la me cinquantenne si vergogna di quanto la me ventenne disprezzasse una la cui ...

Fertilità maschile: come le sostanze chimiche che usiamo ogni giorno riducono il numero di spermatozoi in uomini e animali Business Insider Italia ... "Luca e Roberto fu anche il nome che papà diede ai duepastori che avevamo! I nostri due ... Per cui siamo irraggiungibiliunici . E' divertente quando ci chiamano ciclisti con aria ......come il programma dal quale gli italiani della mia generazione hanno imparato a essere i più... non la nominola me cinquantenne si vergogna di quanto la me ventenne disprezzasse una la cui ...