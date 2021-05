Can Yaman re dell’estate italiana, succederà molto presto (Di mercoledì 19 maggio 2021) e questa volta non c’entra Diletta Leotta. L’attore turco sempre più protagonista L’era delle soap spagnole è tramontata, o almeno non vive un moment felice anche per la chiusura de Il Segreto. Ma Canale 5 ha un nuovo filone da esplorare e l’estate che sta per arrivare L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 19 maggio 2021) e questa volta non c’entra Diletta Leotta. L’attore turco sempre più protagonista L’era delle soap spagnole è tramontata, o almeno non vive un moment felice anche per la chiusura de Il Segreto. Ma Canale 5 ha un nuovo filone da esplorare e l’estate che sta per arrivare L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

MediasetPlay : Da Can Yaman a Özge Gürel, chi sono gli interpreti della nuova serie in arrivo su Mediaset Play Infinity e su Canal… - 1molliCan : RT @Nico_Uff_Stampa: Da lunedì 31 maggio il pomeriggio di #Canale5 si illumina di emozioni: dalle 14.45 #MrWrong - Lezioni d'amore con Can… - sarasenzalah : RT @kamila_tc_: non can yaman ossessionato dalle guance di demet #DayDreamer - _a_l_eee : Tutorial by Can Yaman: “Tipici sguardi da semplici amici” #DayDreamer - Rosalba87806187 : RT @CaterinaAlfons3: Ecco qua... ???? -