Campionati Italiani Nuoto, Salerno sul podio con Autuori (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dream Team Salerno sul podio iridato nei 200 m. Rana con Autuori ed è bronzo. Si sono svolti i Campionati Italiani di Nuoto Cat. Ragazzi 2007 e la Dream Team Salerno è salita sul podio con GianDomenico Autuori nei 200 m. Rana – Categoria Ragazzi 2007, medaglia di bronzo. La Salerno sportiva fa ancora parlare di sè nei Campionati nazionali di Nuoto, che si sono svolti su base regionale alla Piscina Scandone di Napoli con una classifica generale nazionale per tempi. E quello di Giandomenico è davvero straordinario: 2.25.94. Con questo tempo è riuscito a piazzarsi al terzo posto nella classifica nazionale ed entrare a pieno titolo tra gli atleti di interesse nazionale. Giandomenico ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dream Teamsuliridato nei 200 m. Rana coned è bronzo. Si sono svolti idiCat. Ragazzi 2007 e la Dream Teamè salita sulcon GianDomeniconei 200 m. Rana – Categoria Ragazzi 2007, medaglia di bronzo. Lasportiva fa ancora parlare di sè neinazionali di, che si sono svolti su base regionale alla Piscina Scandone di Napoli con una classifica generale nazionale per tempi. E quello di Giandomenico è davvero straordinario: 2.25.94. Con questo tempo è riuscito a piazzarsi al terzo posto nella classifica nazionale ed entrare a pieno titolo tra gli atleti di interesse nazionale. Giandomenico ...

Advertising

CronacadiRa : Si tratta di Martina Bombardi del Circolo Ravennate e Alessia Pizzini ora in forza alle Fiamme Oro Roma.… - mondotriathlon : La starting list dei Campionati Italiani di Duathlon Classico a Pesaro - ines_bianca : RT @Federscherma: CAMPIONATI ITALIANI CADETTI E GIOVANI 2021 – IX GIORNATA – TOCCA ALLA SPADA MASCHILE UNDER 17 - Federscherma : CAMPIONATI ITALIANI CADETTI E GIOVANI 2021 – IX GIORNATA – TOCCA ALLA SPADA MASCHILE UNDER 17… - Italpress : Campionati Italiani Giovani e Cadetti - Riccione 11/20 maggio 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Campionati Italiani Avis Macerata profeta in patria, grandi risultati all'Helvia Recina Sonia Gattari Importanti risultati anche nelle corse; a partire dai 100 metri allieve brava Chiara Menotti in grande progresso che vince con 12"56 e che potrà partecipare ai Campionati Italiani sia nei 100 che nei 200, dove vanta un probante 26"22; l'altra avisina Gaia Palmieri è giunta seconda anche lei in progresso in 12"84 (27"21 il giorno successivo nei 200). Nella ...

Scattano i campionati di baseball Nel week end di sabato 22 e domenica 23 maggio iniziano tutti i campionati italiani di baseball e softball. Le sedici società piemontesi si stanno preparando al meglio per essere pronte al play ball. Cambia pelle, ma non troppo, la Serie A Baseball che vedrà le 33 ...

Campionati Italiani Enduro, a Fabriano domina sempre Ruprecht La Gazzetta dello Sport Il TdsgRimini alla Europe Triathlon Cup di Caorle e al Multisport Week di Sestri Levante E’ andato in scena a Caorle un intenso fine settimana di gare internazionali con la Europe Junior Cup, svoltasi sulla distanza supersprint e nel format semifinali-finali, e la Europe Cup rivolta agli ...

Pattinaggio:all'Aquila tappa di Coppa del Mondo di Maratona Con una tappa della Coppa del Mondo di Maratona WIC (World Inline Cup), che si ripeterà ogni anno fino 2023, tornano all'Aquila gli Internazionali d'Italia Open di Pattinaggio nel capoluogo 21-22-23 m ...

Sonia Gattari Importanti risultati anche nelle corse; a partire dai 100 metri allieve brava Chiara Menotti in grande progresso che vince con 12"56 e che potrà partecipare aisia nei 100 che nei 200, dove vanta un probante 26"22; l'altra avisina Gaia Palmieri è giunta seconda anche lei in progresso in 12"84 (27"21 il giorno successivo nei 200). Nella ...Nel week end di sabato 22 e domenica 23 maggio iniziano tutti idi baseball e softball. Le sedici società piemontesi si stanno preparando al meglio per essere pronte al play ball. Cambia pelle, ma non troppo, la Serie A Baseball che vedrà le 33 ...E’ andato in scena a Caorle un intenso fine settimana di gare internazionali con la Europe Junior Cup, svoltasi sulla distanza supersprint e nel format semifinali-finali, e la Europe Cup rivolta agli ...Con una tappa della Coppa del Mondo di Maratona WIC (World Inline Cup), che si ripeterà ogni anno fino 2023, tornano all'Aquila gli Internazionali d'Italia Open di Pattinaggio nel capoluogo 21-22-23 m ...