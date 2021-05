Campania verso la zona bianca: quando potrebbe esserci il passaggio (Di mercoledì 19 maggio 2021) potrebbero arrivare buone notizie per la Campania ma bisogna attendere ancora un po’. Se i dati saranno ancora in miglioramento, la regione potrebbe addirittura anticipare il passaggio in zona bianca del resto d’Italia. Campania zona bianca? La regione, nella classificazione dei colori, potrebbe passare in zona bianca entro la metà di giugno. Per la prima L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 19 maggio 2021)ro arrivare buone notizie per lama bisogna attendere ancora un po’. Se i dati saranno ancora in miglioramento, la regioneaddirittura anticipare ilindel resto d’Italia.? La regione, nella classificazione dei colori,passare inentro la metà di giugno. Per la prima L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

FabGiagnoni : Il viaggio verso l'aldilà. #Paestum #Campania #ViaggioInItalia #Trip #Archeology - CilentoReporter : #Campania #CampaniaNotizie #Covid19 La road map è comunque definita e prevede alcune novità e diverse conferme risp… - igersprocida : RT @Procida2022: Ieri è stato sottoscritto un Accordo di collaborazione tra la @Reg_Campania e @comunediprocida per la realizzazione del pr… - Ora_Notizie : Sono 44 le persone indagate, a vario titolo, nell'ambito dell'inchiesta della Procura della Repubblica di Lecce, co… - infoitsalute : Salute delle donne, verso la nascita del primo ambulatorio per la medicina di genere in Campania - Videoinformazioni -