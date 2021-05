Campania Teatro Festival, via alla vendita dei biglietti. Gratis per disabili e pensionati sociali. Ecco tutti gli sconti e le promozioni (Di mercoledì 19 maggio 2021) Saranno in vendita da domani, a partire dalle 10.30, i biglietti per assistere agli spettacoli del Campania Teatro Festival 2021 diretto da Ruggero Cappuccio, che si terrà dal 12 giugno all’11 luglio nel rispetto delle regole vigenti in materia di emergenza sanitaria. I ticket potranno essere acquistati nei punti vendita autorizzati consultabili su azzurroservice.net, ma anche on line su CampaniaTeatroFestival.it e sullo stesso azzurroservice.net. Il costo del biglietto intero è di 8 euro, 5 per il ridotto, riservato agli under 30 e agli over 65, e per tutti gli eventi della sezione Letteratura. La visita alle mostre sarà, invece, gratuita. I possessori di tessere Feltrinelli, Fai, Arcimovie e Scabec potranno ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 19 maggio 2021) Saranno inda domani, a partire dalle 10.30, iper assistere agli spettacoli del2021 diretto da Ruggero Cappuccio, che si terrà dal 12 giugno all’11 luglio nel rispetto delle regole vigenti in materia di emergenza sanitaria. I ticket potranno essere acquistati nei puntiautorizzati consultabili su azzurroservice.net, ma anche on line su.it e sullo stesso azzurroservice.net. Il costo del biglietto intero è di 8 euro, 5 per il ridotto, riservato agli under 30 e agli over 65, e pergli eventi della sezione Letteratura. La visita alle mostre sarà, invece, gratuita. I possessori di tessere Feltrinelli, Fai, Arcimovie e Scabec potranno ...

newsdinapoli : Dal 20 maggio in vendita i biglietti per il Campania Teatro Festival #Cultura e Spettacoli #museocapodimonte - napolicittametr : Metronapoli - Campania Teatro Festival 2021: dal 20 maggio in vendita i biglietti - infocampania : NAPOLI - DA DOMANI MATTINA, IN DIRETTA DAL TEATRO 'TRIANON VIVIANI', VIA WEB, IL BUONGIORNO MUSICALE CON 'SCETATE'… - MGenevet : RT @ItalyInTheHeart: ???? Pozzuoli, Napoli, Campania ?? Italiano, Murano #pozzuoli #napoli #naples #campania #teatro #antic #mare #sea #sunri… - Pio_Monte : Il Sacro, il teatro e la strada. Le Sette Opere della Misericordia di Caravaggio. #piomonte… -