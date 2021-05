Campania, Pfizer Day 22 e 23 maggio: da domani al via alle prenotazioni. I requisiti necessari (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dopo il successo dei vari Astra Day a Caserta, arriva anche il Pfizer Day nel Casertano per il fine settimana del 22 e 23 maggio. Lo ha comunicato l’Azienda Sanitaria Locale casertana. Sono 8mila i vaccini disponibili, ma anche in caso di esaurimento delle dosi, le registrazioni continueranno in regime di “overbooking”, ovvero le liste verranno L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dopo il successo dei vari Astra Day a Caserta, arriva anche ilDay nel Casertano per il fine settimana del 22 e 23. Lo ha comunicato l’Azienda Sanitaria Locale casertana. Sono 8mila i vaccini disponibili, ma anche in caso di esaurimento delle dosi, le registrazioni continueranno in regime di “overbooking”, ovvero le liste verranno L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

occhio_notizie : Nuove dosi di vaccino #Pfizer per la #Campania - infoitsalute : In Campania domani in arrivo 212.000 dosi di vaccino Pfizer - da_cake : @lore93colombo @OpencovidM Negli 'open-day-all-you-can-eat' (cit.) vale tutto, vedi Lazio e Campania. E in Spagna u… - salernonotizie : In Campania domani in arrivo 212.000 dosi di vaccino Pfizer - salernonotizie : In Campania domani in arrivo 212.000 dosi di vaccino Pfizer, ritardano le dosi Moderna -