CassioMagistris : Camici: difesa Fontana deposita carte, 'soldi della madre'. in lombardia il pool mani pulite nn avrebbe mai creduto… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Camici: difesa Fontana deposita carte, 'soldi della madre': (ANSA) - MILANO, 19 MAG - Nessun versa… - laregione : Caso Camici, difesa di Fontana: in Svizzera soldi della madre -

Agenzia ANSA

Nessun versamento in contanti ma denaro investito in titoli, fondi e altro, e riconducibile alla madre. E' la ricostruzione delladel Governatore della Lombardia Attilio Fontana, indagato per autoriciclaggio e falso in voluntary, che oggi ha depositato in Procura a Milano la documentazione bancaria a partire dal '97 dei ...Il Documento Operativo per ladel Suolo 2021, con delibera n.193 dell'8 Marzo, stanzia ... MarcelloNessun versamento in contanti ma denaro investito in titoli, fondi e altro, e riconducibile alla madre. (ANSA) ...I legali consegnano i rapporti bancari nell'indagine sui conti in Svizzera in cui il governatore è indagato per autoriciclaggio e falso in ...