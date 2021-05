Calciomercato Sampdoria | tre italiane puntano Thorsby

(Di mercoledì 19 maggio 2021): tutti pazzi per Morten. Tre club italiani avrebbero messo gli occhi sul centrocampista blucerchiato Mortenrischia di diventare un pezzo pregiato del mercato estivo. Il centrocampista non è incedibile e laha fissato il prezzo del cartellino intorno a 7/8 milioni di euro. La stagione sta giungendo al termine e tre formazioni di Serie A hanno già messo il norvegese nel mirino. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 Secondo Il Secolo XIX, infatti, il Napoli ha messo gli occhi sul centrocampista e anche Lazio e Atalanta avrebbero effettuato i primi sondaggi. Al momento la formazione partenopea è l’unica squadra ad avere concretamente mosso i primi passi per il calciatore classe 1996. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Lasi avvia alla prossima sessione di mercato con un diktat ben preciso da parte del suo presidente Massimo Ferrero: in seno al club blucerchiato non ci sono giocatori incedibili, neppure tra i ...Commenta per primo Già in passato laaveva seguito la punta uruguaiana classe 1999 Joaquin Ardaiz . La dirigenza blucerchiata lo aveva trattato nell'estate 2017, su indicazione di Daniele Pradè, ma la trattativa si era arenata ...30 anni dallo scudetto della Sampdoria: Pietro Vierchowod ricorda il trionfo blucerchiato con un'intervista rilasciata a Tuttosport.Calciomercato Sampdoria: una partita prima del traguardo. Sguardo al futuro. La situazione della difesa Manca una sola giornata alla fine della Serie A. Per la Sampdoria il solo obiettivo, raggiunto e ...