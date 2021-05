Calciomercato Roma | Mourinho pensa a un attaccante del Fulham

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 19 maggio 2021): Joséavrebbe messo gli occhi su Mitrovic per rinforzare l’attacco dei giallorossi Joséai nomi per migliorare la rosa della sua nuovae tra questi ce ne sarebbe uno a sorpresa che arriva dall’Inghilterra. Secondo quanto riportato dal Sun, infatti, lo Special One avrebbe messo nel mirino Aleksandar Mitrovic, bomber serbo che quest’anno alnon ha trovato tantissimo spazio. Per il tabloid inglese,avrebbe voluto l’già ai tempi del Tottenham. Mitrovic, 26 gol lo scorso anno con il club bianconero, sarebbe così nella lista del portoghese per migliorare la. L'articolo proviene da Calcio News 24.