Calciomercato – Inter, Brozovic si guarda attorno: Parigi destinazione gradita (Di mercoledì 19 maggio 2021) Marcelo Brozovic in scadenza di contratto con l’Inter nel 2022 Una volta sistemate le questioni societarie in casa Inter si penserà al mercato, sia in entrata e sia in uscita. Su quest’ultimo aspetto sono tanti in nomi che potrebbero lasciare Appiano Gentile e tra questi c’è anche quello di Marcelo Brozovic che si trova in una situazione particolare in quanto il suo contratto scadrà nel 2022 e di rinnovo anche non vi è traccia. “In scadenza il 30 giugno 2022 con ingaggio da 3,5 milioni di euro netti a stagione, non si è ancora parlato di rinnovo. Sensazioni? Oggi diventa difficile sbilanciarsi considerando il particolare momento societario e l’apertura da parte del ragazzo – in caso di mancato accordo – alla possibilità di guardarsi quantomeno attorno. Qualche sondaggio dalla ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 19 maggio 2021) Marceloin scadenza di contratto con l’nel 2022 Una volta sistemate le questioni societarie in casasi penserà al mercato, sia in entrata e sia in uscita. Su quest’ultimo aspetto sono tanti in nomi che potrebbero lasciare Appiano Gentile e tra questi c’è anche quello di Marceloche si trova in una situazione particolare in quanto il suo contratto scadrà nel 2022 e di rinnovo anche non vi è traccia. “In scadenza il 30 giugno 2022 con ingaggio da 3,5 milioni di euro netti a stagione, non si è ancora parlato di rinnovo. Sensazioni? Oggi diventa difficile sbilanciarsi considerando il particolare momento societario e l’apertura da parte del ragazzo – in caso di mancato accordo – alla possibilità dirsi quantomeno. Qualche sondaggio dalla ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Udinese, #Padelli torna in bianconero dopo 8 stagioni: lascia l'#Inter e firmerà un biennale con… - infoitsport : Calciomercato Inter e Roma, colpo Giroud | “Dipende da Dzeko e Lukaku” - ForzAzzurri1926 : CALCIOMERCATO, CLAMOROSO ADL FA SUL SERIO, PRONTO IL COLPO DALL'INTER. IL PRESIDENTE E' SCATENATO, TUTTI I DETTAGLI… - infoitsport : Calciomercato Inter, pericolo Barella | Offerta ‘immorale’ dalla Premier! - cmdotcom : #Inter, l'ex #Berti: '#Cuadrado? Si è buttato e gli hanno dato rigore, come al solito. #Vidal? Sarà decisivo in Cha… -