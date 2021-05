Calcio: sirene americane per Dzeko, ipotesi Los Angeles Galaxy (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "Nell'ambiente manageriale ho sentito che Dzeko andrà al Los Angeles Galaxy. Non vorrei rivelare i dettagli ora perché il lavoro deve ancora essere concluso". Questa l'indiscrezione lanciata dal procuratore bosniaco (e proprietario della Ak Sport Agency), Admir Husaric al portale Sport, sul possibile interessamento del Los Angeles Galaxy riguardo l'attaccante della Roma, Edin Dzeko. Fino a un mese fa l'addio del centravanti bosniaco era dato per certo, ma l'arrivo di Josè Moourinho aveva fatto pensare un cambio di direzione, nonostante la standing ovation, dal sapore di addio, ricevuta da Dzeko dopo il derby. Certezze ancora non ce ne sono: la prossima settimana Alessandro Lucci, agente di Dzeko, incontrerà il general ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "Nell'ambiente manageriale ho sentito cheandrà al Los. Non vorrei rivelare i dettagli ora perché il lavoro deve ancora essere concluso". Questa l'indiscrezione lanciata dal procuratore bosniaco (e proprietario della Ak Sport Agency), Admir Husaric al portale Sport, sul possibile interessamento del Losriguardo l'attaccante della Roma, Edin. Fino a un mese fa l'addio del centravanti bosniaco era dato per certo, ma l'arrivo di Josè Moourinho aveva fatto pensare un cambio di direzione, nonostante la standing ovation, dal sapore di addio, ricevuta dadopo il derby. Certezze ancora non ce ne sono: la prossima settimana Alessandro Lucci, agente di, incontrerà il general ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio sirene Centro, Brugnaro accelera su 'Coraggio Italia' ... se dovessero cedere alle sirene del sindaco - imprenditore, si sommerebbero agli esponenti di '... che duri nel tempo e vada oltre ai Brugnaro, ai Toti e a chi adesso darà il calcio d'inizio. Durante ...

Calcio: Ilaria D'Amico 'Buffon alla Roma? Non dovrei cercare casa...' Tra il serio e faceto, Ilaria D'Amico non smentisce del tutto le voci che vorrebbero Gianluigi Buffon, prossimo all'addio alla Juventus, attirato dalle 'sirene' di Josè Mourinho e della Roma. L'ex ...

Calcio: sirene americane per Dzeko, ipotesi Los Angeles Galaxy Metro Atalanta, sirene inglesi per Malinovskyi: il Chelsea piomba sul giocatore La “Dea” valuta il giocatore sui 35 milioni di Euro. Atalanta, sirene inglesi per Malinovskyi – Il talentuosissimo gioiello ucraino dell’ Atalanta, Ruslan Malinovskyi, sarebbe finito nel mirino del Ch ...

Ternana, è già mercato: fari su un centrocampista del Cosenza Non solo Nicolas: anche un altro nome nel mirino del ds Leone: si tratta di un giocatore con grande esperienza fuori dall’Italia Il derby col Perugia chiuderà ufficialmente la stagione rossoverde, con ...

