Calcio | Sibilia ' Buona notizia pubblico a eventi sportivi'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Sibilia

Tiscali.it

Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimoesprime, a nome dell'intero movimento deldilettantistico la piena soddisfazione per il provvedimento del Governo. "La nostra ...Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimoesprime, a nome dell'intero movimento deldilettantistico la piena soddisfazione per il provvedimento del Governo. 'La nostra ...Pubblicato sul sito del Governo il Decreto Legge 18 maggio 2021, n. 65 che definisce la roadmap per le prossime riaperture. Ecco la nota della LND in merito al ritorno dei tifosi negli impianti ...In zona gialla, dal 1° giugno 2021 all’aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, è consentita la presenza di pubblico agli ...