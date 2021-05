Calcio | Sami Khedira si ritira al termine della stagione | ' passo difficile ma giusto'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Berlino, 19 mag. (Adnkronos) - Il campioneCoppa del Mondo 2014si ritirerà dopo l'ultima giornata di Bundesliga di sabato. Lo ha annunciato il giocatore dell'Hertha Berlino. "Il momento in cui ho capito che non avrei più potuto giocare è stato di gran lunga il momento più amaromia carriera", ha detto il centrocampista. "È unpiuttosto, ma quello, 15 anni diprofessionistico hanno lasciato il segno", ha aggiunto.ha giocato 77 partite con la nazionale tedesca e ha fatto partesquadra che si è assicurata il titolo di Coppa del Mondo in Brasile nel 2014. Ha segnato un gol durante l'iconica semifinale 7-1 contro i padroni di casa. A livello di club, il ...