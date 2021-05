Calcio | parla Gianluca Scamacca dopo il gesto del padre

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Il calciatore ha commentato incredulo il comportamento delLunedì 17 maggio Emilianosi è reso protagonista di unfolle introducendosi a Trigoria, dove si allena la Romae prendendo a sprangata alcune auto. Il comportamento ha portato anche a una denuncia a carico deldel calciatore del Genoa (ma di proprietà del Sassuolo),. Contattato da “Gazzetta dello Sport” l’attaccante si è detto incredulo e basito dall’atteggiamento di quel genitore con cui però non ha grossi rapporti. Leggi anche:, follia a Trigoria: ildiminaccia una spranga “Sono rimasto molto scosso da tutto ciò che è successo e ho letto. Davvero non so spiegarmelo”. E poi: “È doloroso per me ...