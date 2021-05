Calcio: Matuidi testimonial Uefa della campagna per il Cicr (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il francese in un documentario a sostegno della Croce Rossa ROMA - L'Uefa utilizzerà la popolarità del Calcio per aiutare il Comitato Internazionale della Croce Rossa (Cicr) a sensibilizzare sui ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il francese in un documentario a sostegnoCroce Rossa ROMA - L'utilizzerà la popolarità delper aiutare il Comitato InternazionaleCroce Rossa () a sensibilizzare sui ...

