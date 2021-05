Calcio | Gasperini | ‘c’è delusione gara tirata e sfortunati su episodi | su Pessina era rigore’

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Reggio Emilia, 19 mag. (Adnkronos) – “Un po’ disicuramente c’è, è stata una partita, anche bella, non è stata fortunata negliper noi, sul primo gol e sul fallo da rigore su, poi è diventata più difficile, siamo calati un po’ e loro hanno trovato questo bel gol con Chiesa”. Lo ha detto il tecnico dell’Atalanta, Gian Pieroalla Rai dopo la finale di Coppa Italia persa con la Juventus. “Fallo su? Io ho avuto la sensazione del rigore anche dal vivo, dal modo in cui è entrato Rabiot e come è cadutosi percepiva la carica, la cosa è stata abbastanza evidente. Quello di due anni fa era uno clamoroso, questo è uno, era rigore ma rientra più nella normalità dei rigori ...

Gazzetta_it : Gasperini: "Su Pessina era rigore. Dispiace, ma sono felice di essere a questi livelli" #JuveAtalanta #CoppaItalia…

6 Niente ciliegina sulla torta. Ancora una volta, il sogno del primo trofeo in carriera svanisce sul più bello. Le prova tutte, non è fortunato.Alla squadra di, nonostante una buona partita, sfugge il 2° trofeo assoluto a distanza di 58 anni dall'ultimo, la Coppa Italia del 1963. Protagonista della sfida anche Gigi Buffon che in ...La Juventus batte 2-1 l’Atalanta in finale e conquista la sua quattordicesima Coppa Italia. Secondo trofeo stagionale per Pirlo, dopo la Supercoppa italiana. E domenica i bianconeri vanno a caccia di ...REGGIO EMILIA. Il grande ritorno del pubblico. Saranno 4.300 gli spettatori (pari al 20% della capienza) che potranno assistere alla finale di Coppa Italia fra Atalanta e Juventus di stasera (ore 21,.