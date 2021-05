Calcio | Gasperini | ‘c’è delusione gara tirata e sfortunati su episodi | su Pessina era rigore’

(Di giovedì 20 maggio 2021) Reggio Emilia, 19 mag. (Adnkronos) – “Un po’ disicuramente c’è, è stata una partita, anche bella, non è stata fortunata negliper noi, sul primo gol e sul fallo da rigore su, poi è diventata più difficile, siamo calati un po’ e loro hanno trovato questo bel gol con Chiesa”. Lo ha detto il tecnico dell’Atalanta, Gian Pieroalla Rai dopo la finale di Coppa Italia persa con la Juventus. “Fallo su? Io ho avuto la sensazione del rigore anche dal vivo, dal modo in cui è entrato Rabiot e come è cadutosi percepiva la carica, la cosa è stata abbastanza evidente. Quello di due anni fa era uno clamoroso, questo è uno, era rigore ma rientra più nella normalità dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Gasperini

6 Niente ciliegina sulla torta. Ancora una volta, il sogno del primo trofeo in carriera svanisce sul più bello. Le prova tutte, non è fortunato.Alla squadra di, nonostante una buona partita, sfugge il 2° trofeo assoluto a distanza di 58 anni dall'ultimo, la Coppa Italia del 1963. Protagonista della sfida anche Gigi Buffon che in ...Il tecnico: "Ma in confronto all'episodio con la Lazio, questo rientra nelle dinamiche di penalty dati e non dati. Due anni fa fu clamoroso" ...Il tecnico della Dea: "Abbiamo giocato una bella partita, che è stata decisa da alcuni episodi". Niente polemiche sul mancato rigore ...