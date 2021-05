Calcio, Galli: “Associazione Agenti ha segnalato il caso Lucci-Bonucci alla Procura Figc” (Di mercoledì 19 maggio 2021) “L’Associazione Italiana Agenti ha segnalato, ma non denunciato la vicenda di Alessandro Lucci e Leonardo Bonucci. Le indagini spettano alle procure, non a noi”. Queste le parole del presidente dell’Associazione Italiana Agenti Giuseppe Galli, intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo. “Negli ultimi anni stanno venendo fuori situazioni antipatiche, gli Agenti non vanno più a vedere i calciatori sui campi di provincia. Si assiste in continuazione a cambi di procure da parte dei giocatori, spesso senza alcuna motivazione valida. La Procura federale dovrebbe agire con più attenzione su queste vicende, la denuncia fatta da Canovi diversi anni fa è caduta nel vuoto” ha ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 maggio 2021) “L’Italianaha, ma non denunciato la vicenda di Alessandroe Leonardo. Le indagini spettano alle procure, non a noi”. Queste le parole del presidente dell’ItalianaGiuseppe, intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo. “Negli ultimi anni stanno venendo fuori situazioni antipatiche, glinon vanno più a vedere i calciatori sui campi di provincia. Si assiste in continuazione a cambi di procure da parte dei giocatori, spesso senza alcuna motivazione valida. Lafederale dovrebbe agire con più attenzione su queste vicende, la denuncia fatta da Canovi diversi anni fa è caduta nel vuoto” ha ...

