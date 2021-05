Calcio: Associazione Agenti segnala vicenda Lucci-Bonucci, nessun fascicolo aperto in Procura Figc (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - L'Associazione Italiana Agenti ha segnalato, ma non denunciato la vicenda di Alessandro Lucci e Leonardo Bonucci, secondo quanto riferito da Giuseppe Galli, presidente dell'Associazione Italiana Agenti, ma al momento, a quanto apprende l'Adnkronos, nè in Commissione Agenti nè in Procura federale è stato aperto alcun fascicolo sulla vicenda, anche se non è escluso che verrà fatto più avanti se ve ne saranno fondati motivi. "Negli ultimi anni stanno venendo fuori situazioni antipatiche, gli Agenti non vanno più a vedere i calciatori sui campi di provincia. Si assiste in continuazione a cambi di procure da parte dei giocatori, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - L'Italianahato, ma non denunciato ladi Alessandroe Leonardo, secondo quanto riferito da Giuseppe Galli, presidente dell'Italiana, ma al momento, a quanto apprende l'Adnkronos, nè in Commissionenè infederale è statoalcunsulla, anche se non è escluso che verrà fatto più avanti se ve ne saranno fondati motivi. "Negli ultimi anni stanno venendo fuori situazioni antipatiche, glinon vanno più a vedere i calciatori sui campi di provincia. Si assiste in continuazione a cambi di procure da parte dei giocatori, ...

