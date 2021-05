Cairo-Immobile, scintille: “mi ha offeso negli spogliatoi”. La risposta: “so chi sei…” (Di mercoledì 19 maggio 2021) E’ tensione altissima dopo il recupero del campionato di Serie A tra Lazio e Torino, sono volate accuse pesantissime tra il presidente Urbano Cairo e l’attaccante Ciro Immobile. La sfida si è conclusa sul risultato di 0-0 e ha permesso ai granata di conquistare la matematica salvezza, lo stesso attaccante biancoceleste ha sbagliato un calcio di rigore nel finale. Su Instagram è arrivato il primo messaggio di Immobile: “Tutti sanno chi è Ciro Immobile. Dentro il campo, e soprattutto fuori. Posso accettare le critiche al calciatore, non gravi offese diffamatorie all’uomo che sono. Soprattutto se quest’ultime arrivano da dirigenti del mondo del calcio. Al termine della partita di questa sera il Presidente del Torino Urbano Cairo mi ha raggiunto all’ingresso dello spogliatoio della Lazio ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 19 maggio 2021) E’ tensione altissima dopo il recupero del campionato di Serie A tra Lazio e Torino, sono volate accuse pesantissime tra il presidente Urbanoe l’attaccante Ciro. La sfida si è conclusa sul risultato di 0-0 e ha permesso ai granata di conquistare la matematica salvezza, lo stesso attaccante biancoceleste ha sbagliato un calcio di rigore nel finale. Su Instagram è arrivato il primo messaggio di: “Tutti sanno chi è Ciro. Dentro il campo, e soprattutto fuori. Posso accettare le critiche al calciatore, non gravi offese diffamatorie all’uomo che sono. Soprattutto se quest’ultime arrivano da dirigenti del mondo del calcio. Al termine della partita di questa sera il Presidente del Torino Urbanomi ha raggiunto all’ingresso delloo della Lazio ...

pisto_gol : In #LazioTorino l’arbitro Fabbri ha annullato alla Lazio un gol regolare e negato un rigore-Bremer su Muriqi. A fi… - capuanogio : #Immobile alzo zero su #Cairo alla fine di #LazioTorino - ZZiliani : Ricapitolando: #Cairo a fine partita accusa #Immobile di aver giocato mettendoci impegno e poichè Immobile lo racco… - A_Di_Marino : Toro salvo, rissa sfiorata tra Cairo e Immobile dopo il fischio finale all’Olimpico - StefanoMimmo84 : RT @Enrico1306: Sono le 10, e la #Lazio ancora non è uscita con nessun tipo di dichiarazione per difendere la #Lazio e il suo tesserato #Im… -