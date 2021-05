Cairo contro Immobile: parole forti dopo la gara dell’Olimpico (Di mercoledì 19 maggio 2021) La partita di ieri sera tra Torino e Lazio è stata importantissima per i granata, che dopo una partita di grande sofferenza hanno conquistato la salvezza in Serie A. La sfida ha però lasciato qualche strascico e tante polemiche. Su tutte Cairo contro Immobile è sicuramente l’apice, con il presidente granata che ha accusato l’attaccante della Lazio di voler affossare a tutti i costi il Toro. Il calciatore biancoceleste ha controbattuto sui social, con la diatriba tra i due che è diventata di dominio pubblico. IL POST DI Immobile SUI SOCIAL L’attacco di Cairo contro Immobile è diventato virale dopo che l’attaccante della Lazio ha scritto sui social un lungo post di sfogo, dopo le accuse del ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 19 maggio 2021) La partita di ieri sera tra Torino e Lazio è stata importantissima per i granata, cheuna partita di grande sofferenza hanno conquistato la salvezza in Serie A. La sfida ha però lasciato qualche strascico e tante polemiche. Su tutteè sicuramente l’apice, con il presidente granata che ha accusato l’attaccante della Lazio di voler affossare a tutti i costi il Toro. Il calciatore biancoceleste habattuto sui social, con la diatriba tra i due che è diventata di dominio pubblico. IL POST DISUI SOCIAL L’attacco diè diventato viraleche l’attaccante della Lazio ha scritto sui social un lungo post di sfogo,le accuse del ...

