Cairo chiude la diatriba con Immobile | «Per me è un pupillo | all’Europeo farò il tifo per lui»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Urbanoè tornato a parlare dopo l’esplosione del caso conal termine di Lazio-Torino Urbano, presidente del Torino, è tornato a parlare della discussione con Ciroal termine della partita di ieri contro la Lazio. Il patron granata, ai microfoni di Adnkronos, ha provato a stemperare gli animi. «Quella di ieri era una partita con livelli di tensione molto molto alti, come s’è visto, e per noi era molto importante. Per me il fatto che si giochi con il sangue agli occhi va benissimo, fa parte dell’agonismo: si fa così, e la Lazio ha onorato il campionato. Ma non è leale buttarsi per cercare un rigore quando non c’è, questo non si fa. Ho avutocome giocatore, gli ero e gli sono molto affezionato, per me è une l’ho sempre portato in palmo di ...