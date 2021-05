Cade nella piscina di casa: bambino di 2 anni perde la vita (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il sindaco Matteo Perazzetti , riporta Today , ha commentato: " Si è trattato di una terribile disgrazia per una famiglia amorevole ed eccezionale. Quando si sono accorti di quanto era accaduto, ... Leggi su yeslife (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il sindaco Matteo Perazzetti , riporta Today , ha commentato: " Si è trattato di una terribile disgrazia per una famiglia amorevole ed eccezionale. Quando si sono accorti di quanto era accaduto, ...

Advertising

guastellae : RT @mia161876249: A tutti i miei amici che sono stati con me nella debolezza quando l'acqua cade precipitosamente lungo i miei due lati A… - GaeDeRoberto : @CarloCalenda cade nella trappola che lui stesso aveva denunciato. Qui la notizia è che un corrotto venga pagato da… - Giza65331021 : RT @mia161876249: A tutti i miei amici che sono stati con me nella debolezza quando l'acqua cade precipitosamente lungo i miei due lati A… - Alice70A : RT @mia161876249: A tutti i miei amici che sono stati con me nella debolezza quando l'acqua cade precipitosamente lungo i miei due lati A… - RetwittL : RT @mia161876249: A tutti i miei amici che sono stati con me nella debolezza quando l'acqua cade precipitosamente lungo i miei due lati A… -