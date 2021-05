Buongiorno | mamma | le anticipazioni della quinta puntata

Leggi su panorama

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Guido Borghi prova in ogni modo a proteggere la sua famiglia ma Agata scopre un segreto sul suo passato che rischia di sconvolgere la vita di tutti. Comincia così ladi!, la serie di Canale 5 con Raoul Bova, Serena Autieri e Maria Chiara Giannetta, tratta da una storia vera, che racconta i segreti di una famiglia apparentemente perfetta ma in bilico tra bugie e misteri. Ecco cos'accadrà nel penultimo episodiofiction diretta da Giulio Manfredonia e Matteo Mandelli, in onda mercoledì 19 maggio. Dopo l'incidente d'auto, Agata (Beatrice Arnera) e Sole Borghi (Ginevra Francesconi) vengono portate in ospedale: mentre la figlia è in condizioni gravissime, Guido (Raoul Bova) viene a sapere che è Federico (Federico Cesari) il padre del bambino di cui è in dolce attesa e ...