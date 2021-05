Buongiorno | mamma | cosa è successo nella terza puntata

Leggi su tpi

(Di mercoledì 19 maggio 2021)quarta, riassuntoquartadiandata in onda su Canale 5 la scorsa settimana? Nel primo episodio, dal titolo “Per salvare la mia famiglia”, Guido ha continuato a portare avanti la sua indagine nei confronti di Agata. Ha infatti scoperto la sua vera identità e ha dovuto decidere di allontanarla dalla famiglia. L’infermiera, però, stava organizzando una festa a sorpresa per il compleanno di Guido, che però ha avuto una reazione inaspettata che lo ha riportato ad un evento drammatico del passato. Francesca, però, si è resa conto che la sua attrazione per Armando è sempre più forte e sembra che ...