Buongiorno mamma, ci sarà la seconda stagione? (Di mercoledì 19 maggio 2021) Un successo clamoroso quello di Buongiorno mamma: l'attore Matteo Oscar Giuggioli rivela a Fanpage se ci sarà una seconda stagione. Sta per volgere al termine l'acclamatissima serie tv Buongiorno mamma, in onda questa sera 19 maggio su Canale 5 con la sua quinta puntata. Il sesto e ultimo appuntamento sarà trasmesso mercoledì 26 maggio e L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

assvrdo : sto guardando buongiorno mamma e hanno appena detto “querela” inutile dire che ho alzato la testa come se mi avesse… - andromedua : fate questa cosa mentre guardo buongiorno mamma.. forza.. - fvnzioniamo : buongiorno mamma letteralmente un dramma dietro l’altro ma io pisciandomi sotto per il tipello che recita in corsivo - clvssicbrns : SOLEEEEE MA SEI SCEMA PERCHÉ PRIMA TI FAI METTERE INCINTA E POI FAI UN INCIDENTE E RISCHI LA VITA E MENIMALE CHE AG… - clvssicbrns : mia mamma che cerca di coprire il fatto che stia piangendo per 'buongiorno mamma' mi fa smattare pls ALMENO RECITA BENE LAURA DAI -