Buongiorno, Mamma!: anticipazioni sesta e ultima puntata di giovedì 27 maggio 2021 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Maria Chiara Giannetta e Raoul Bova Le sei puntate di Buongiorno, Mamma! sono state dirette da Giulio Manfredonia insieme a Matteo Mandelli, che è già stato all'opera sui set di Volevo Fare la Rockstar e Mina Settembre. Manfredonia, che per il cinema ha firmato tutti i film di Antonio Albanese con protagonista Cetto La Qualunque, in tv ha diretto tra le altre fiction L'Isola di Pietro, Non dirlo al mio Capo, Rocco Schiavone e Sotto Copertura – La Cattura di Zagaria, attualmente in replica nel sabato sera di Rai 1. A seguire tutte le anticipazioni di Buongiorno, Mamma!, aggiornate episodio per episodio. 1×06: La famiglia Borghi attraversa un momento davvero complicato: Guido è costretto a spiegare ai figli il suo legame con Miriam, mentre Sole si trasferisce dai nonni. Anche Agata è sempre più ...

assvrdo : sto guardando buongiorno mamma e hanno appena detto “querela” inutile dire che ho alzato la testa come se mi avesse… - andromedua : fate questa cosa mentre guardo buongiorno mamma.. forza.. - fvnzioniamo : buongiorno mamma letteralmente un dramma dietro l’altro ma io pisciandomi sotto per il tipello che recita in corsivo - clvssicbrns : SOLEEEEE MA SEI SCEMA PERCHÉ PRIMA TI FAI METTERE INCINTA E POI FAI UN INCIDENTE E RISCHI LA VITA E MENIMALE CHE AG… - clvssicbrns : mia mamma che cerca di coprire il fatto che stia piangendo per 'buongiorno mamma' mi fa smattare pls ALMENO RECITA BENE LAURA DAI -