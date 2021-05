Buongiorno Mamma | anticipazioni della quinta puntata su Canale 5

Leggi su ck12

(Di mercoledì 19 maggio 2021), lafiction andrà in onda questa sera alle ore 21.35 su5, ci saranno Raoul Bova e Serena Autieri.in onda su5 alle ore 21.35 (Screenshot)Questa sera appuntamento alle ore 21.35 su5 per lafiction targata Mediaset e Lux Vide. La serie si propone come un family drama, tra diverse risate e al tempo stesso tante lacrime. Racconta il percorso di una famiglia alla scoperta di sé stessa, intraprendendo un viaggio tra il passato e il presente, mirato a il mistero che si trova ...