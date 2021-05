“Buona fortuna” Maneskin pronti per l’Eurovision: FOTO da re del rock (Di mercoledì 19 maggio 2021) I Maneskin rappresentano l’Italia alla 65esima edizione dell’Eurovision Song Contest, in occasione della prima semifinale postano una FOTO da ‘re del rock’ È iniziato ieri 18 maggio 2021 l’Eurovision 2021,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 19 maggio 2021) Irappresentano l’Italia alla 65esima edizione delSong Contest, in occasione della prima semifinale postano unada ‘re del’ È iniziato ieri 18 maggio 20212021,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

GassmanGassmann : Una serie incredibile di infortuni, il covid, una rosa non completa, cali di concentrazione, errori in difesa gravi… - RealPiccinini : @ZZiliani @PaoloCond @matteomarani E credo sia anche impossibile parlare serenamente di Juve con te su Twitter, du… - portoilmare : RT @Germinal683: Ci sono giorni che sembrano vani e ci si sente avvolti dalla vacuità del tutto... Per fortuna sono solo giorni... Buona Gi… - Germinal683 : Ci sono giorni che sembrano vani e ci si sente avvolti dalla vacuità del tutto... Per fortuna sono solo giorni... B… - itsxvibes : @seicomearte Buona fortuna <3 -