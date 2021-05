Brutto incidente in bicicletta per Troy Bayliss, vertebra fratturata (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il tre volte campione del mondo di Superbike Troy Bayliss ha riportato la frattura della vertebra C4 con interessamento midollare in seguito ad un Brutto incidente in bicicletta accaduto venerdì 14 ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il tre volte campione del mondo di Superbikeha riportato la frattura dellaC4 con interessamento midollare in seguito ad uninaccaduto venerdì 14 ...

