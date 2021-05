Brevetti, l’Ue presenterà proposta a Wto su licenze obbligatorie vaccini (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il vicepresidente esecutivo della Commissione europea responsabile per il Commercio, Valdis Dombrovskis, ha annunciato oggi a Bruxelles, durante un dibattito nella plenaria del Parlamento europeo, che l'Ue presenterà una proposta all'Organizzazione mondiale del commercio (Wto) per chiarire le condizioni in cui si possono applicare le "licenze obbligatorie" per la produzione dei farmaci, e in particolare dei vaccini. La licenza obbligatoria prevede la possibilità di fabbricare il farmaco in impianti non appartenenti all'impresa titolare del brevetto, che è obbligata a consentire, dietro pagamento di "royalties", questa capacità di produzione fuori dal suo controllo.L'Ue, ha detto Dombrovskis, presenterà alla Wto, prima della sua riunione di luglio una proposta che ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il vicepresidente esecutivo della Commissione europea responsabile per il Commercio, Valdis Dombrovskis, ha annunciato oggi a Bruxelles, durante un dibattito nella plenaria del Parlamento europeo, che l'Ueunaall'Organizzazione mondiale del commercio (Wto) per chiarire le condizioni in cui si possono applicare le "" per la produzione dei farmaci, e in particolare dei. La licenza obbligatoria prevede la possibilità di fabbricare il farmaco in impianti non appartenenti all'impresa titolare del brevetto, che è obbligata a consentire, dietro pagamento di "royalties", questa capacità di produzione fuori dal suo controllo.L'Ue, ha detto Dombrovskis,alla Wto, prima della sua riunione di luglio unache ...

Advertising

AnnaDi_Mario : RT @davcarretta: Sospensione dei brevetti: l'Ue pronta a sostenere un dichiarazione al WTO per confermare flessibilità TRIPS e che 'la lice… - JBenaHigh_Time : RT @davcarretta: Sospensione dei brevetti: l'Ue pronta a sostenere un dichiarazione al WTO per confermare flessibilità TRIPS e che 'la lice… - Dondolino72 : RT @davcarretta: Sospensione dei brevetti: l'Ue pronta a sostenere un dichiarazione al WTO per confermare flessibilità TRIPS e che 'la lice… - Idl3 : RT @davcarretta: Sospensione dei brevetti: l'Ue pronta a sostenere un dichiarazione al WTO per confermare flessibilità TRIPS e che 'la lice… - davcarretta : Sospensione dei brevetti: l'Ue pronta a sostenere un dichiarazione al WTO per confermare flessibilità TRIPS e che '… -

Ultime Notizie dalla rete : Brevetti l’Ue Brevetti. La Ue si smarca: “Problema non sono i brevetti ma produzione ed export”. Solo l'Italia sembra restare al fianco del presidente Usa Quotidiano Sanità