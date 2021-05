Botte a collega per un presunto furto, misure cautelari per tre persone (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTra il 17 e il 19 maggio c.a., a a Sant’Antonio Abate (NA), militari della locale Stazione dei Carabinieri hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare personale dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria emessa dal G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta di questa Procura della Repubblica nei confronti di tre soggetti, gravemente indiziati dei reati di lesioni personali aggravate e di rapina aggravata in concorso tra loro e con altre persone. L’attività d’indagine, condotta dai Carabinieri della Stazione di Sant’Antonio Abate e coordinata da questa Procura della Repubblica, ha consentito di accertare che i tre indagati – due dipendenti ed un collaboratore esterno di una società di trasporti abatese – lo scorso 5 marzo avevano partecipato ad un violento pestaggio posto in essere, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTra il 17 e il 19 maggio c.a., a a Sant’Antonio Abate (NA), militari della locale Stazione dei Carabinieri hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare personale dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria emessa dal G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta di questa Procura della Repubblica nei confronti di tre soggetti, gravemente indiziati dei reati di lesioni personali aggravate e di rapina aggravata in concorso tra loro e con altre. L’attività d’indagine, condotta dai Carabinieri della Stazione di Sant’Antonio Abate e coordinata da questa Procura della Repubblica, ha consentito di accertare che i tre indagati – due dipendenti ed un collaboratore esterno di una società di trasporti abatese – lo scorso 5 marzo avevano partecipato ad un violento pestaggio posto in essere, ...

