MediasetTgcom24 : Borsa, Wall Street chiude negativa: Dow Jones -0,48%, Nasdaq -0,03% #wallstreet - FinanciaLounge : Apertura a picco per #WallStreet, con tutti i principali listini della #Borsa americana che hanno iniziato gli scam… - fisco24_info : Borsa: Europa conferma forte calo dopo Wall Street, Milano -2%: Inflazione e bitcoin piegano i listini, spread sott… - sergimagugliani : RT @lauranaka: E ovviamente le cripto stocks sono KO. #MicroStrategy -7% #Tesla -3% #Coinbase -6,7%. Futures Nasdaq -1,5% - lauranaka : E ovviamente le cripto stocks sono KO. #MicroStrategy -7% #Tesla -3% #Coinbase -6,7%. Futures Nasdaq -1,5%

Street chiude negativa. Il Dow Jones perde lo 0,48% a 33.897,55 punti, il Nasdaq cede lo 0,03% a 13.299,74 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,29% a 4.115,96 punti.Il Settore industriale aStreet perde lo 0,82%, continuando la seduta a 862,18 punti. 19 - 05 - 2021 08:00Wall Street chiude negativa. Il Dow Jones perde lo 0,48% a 33.897,55 punti, il Nasdaq cede lo 0,03% a 13.299,74 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,29% a 4.115,96 punti.Le Borse in Europa hanno vissuto una giornata di grande sofferenza. Piazza Affari è passata dalle stelle alle stalle in meno di 24 ore. In due sedute il ...