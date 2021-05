Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Borsa, Milano peggiora (-1,5%) con Europa e future Usa: (ANSA) - MILANO, 19 MAG - Peggiora la situ… - fisco24_info : Borsa, Milano peggiora (-1,5%) con Europa e future Usa: Timori per inflazione.Francoforte -1,8%,Piazza Affari in ro… - zazoomblog : Borsa: Europa pesante Milano - 09% con Cnh Buzzi e Mps - #Borsa: #Europa #pesante #Milano #Buzzi - fisco24_info : Borsa: Europa pesante, Milano -0,9% con Cnh, Buzzi e Mps: Pesano timori inflazione, peggiorano future Usa.Brilla il… - InvestingItalia : #Borsa Milano debole ma meglio d'Europa, tengono banche, giù Technogym - -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Milano

Peggiora la situazione a Piazza Affari dove il Ftse Mib cede l'1,5% e si porta sui minimi di giornata. Tutto in rosso il listino principale, con la sola eccezione di Banco Bpm (+0,5%), sostenuto dalle ...... zavorrano anche i listini del Vecchio Continente con Francoforte che cede l'1,3%, Londra l'1,1%, Parigi l'1% elo 0,9%. Si appesantiscono anche i future su Wall Street, con il Nasdaq in ...Si è svolto con successo il primo test al mondo che ha visto utilizzata una miscela di gas naturale e idrogeno al 30% nei processi di forgiatura per la lavorazione dell’acciaio. Snam è stata promotore ...Peggiora la situazione a Piazza Affari dove il Ftse Mib cede l'1,5% e si porta sui minimi di giornata. Tutto in rosso il listino principale, con la sola eccezione di Banco Bpm (+0,5%), sostenuto dalle ...