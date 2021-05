Borsa: Europa chiude in forte calo, Francoforte - 1,77% (Di mercoledì 19 maggio 2021) I timori per una ripresa dell'inflazione pesano sulle Borse europee che chiudono in deciso calo. Francoforte perde l'1,77% con il Dax a 15.113 punti. Parigi registra un - 1,45% con il Cac 40 a 6.262 ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 maggio 2021) I timori per una ripresa dell'inflazione pesano sulle Borse europee che chiudono in deciso. Francoperde l'1,77% con il Dax a 15.113 punti. Parigi registra un - 1,45% con il Cac 40 a 6.262 ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Europa chiude in forte calo, Francoforte -1,77%: Parigi -1,45%, Londra -1,19% - giornaleradiofm : Approfondimenti: Borsa: Europa chiude in forte calo, Francoforte -1,77%: (ANSA) - MILANO, 19 MAG - I timori per una… - iconanews : Borsa: Europa chiude in forte calo, Francoforte -1,77% - fisco24_info : Borsa: Europa conferma forte calo dopo Wall Street, Milano -2%: Inflazione e bitcoin piegano i listini, spread sott… - Miti_Vigliero : Borsa, Milano peggiora (-1,5%) con Europa e future Usa Timori per inflazione.Francoforte -1,8%, Piazza Affari in r… -