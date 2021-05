Boris Johnson travolto da una montagna di plastica: “Uk esporta 1800 tonnellate di rifiuti al giorno”. Lo spot di Greenpeace che fa riflettere (Di mercoledì 19 maggio 2021) Un mare di plastica che travolge il primo ministro Boris Johnson. È lo spot provocatorio realizzato da Greenpeace Uk dal titolo “Wasteminster. A Downing street disaster“, realizzato dallo studio creativo Birthplace attraverso la società di produzione Park Village e con la partnership di Method & Madness. Nel video, mentre Johnson (raffigurato a mo’ di statua di cera) parla alla nazione dei successi e dell’impegno del Regno Unito in tema di inquinamento, con frasi realmente pronunciate dal premier, tonnellate di rifiuti di plastica iniziano a cadere dal cielo e invadono Westminster. Il significato è chiaro, come scrive Greenpeace: “Ogni giorno il Regno Unito spedisce 1.800 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Un mare diche travolge il primo ministro. È loprovocatorio realizzato daUk dal titolo “Wasteminster. A Downing street disaster“, realizzato dallo studio creativo Birthplace attraverso la società di produzione Park Village e con la partnership di Method & Madness. Nel video, mentre(raffigurato a mo’ di statua di cera) parla alla nazione dei successi e dell’impegno del Regno Unito in tema di inquinamento, con frasi realmente pronunciate dal premier,didiiniziano a cadere dal cielo e invadono Westminster. Il significato è chiaro, come scrive: “Ogniil Regno Unito spedisce 1.800 ...

