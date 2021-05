Bonus TV 2021: fino a 100 euro senza ISEE, si allarga la platea dei potenziali beneficiari (Di mercoledì 19 maggio 2021) Sul Bonus TV 2021 arrivano importanti aggiornamenti. Il nuovo decreto attuativo congiunto di Mise e Mef potrebbe infatti portare al raddoppio della cifra erogata, passando da 50 a 100 euro. Ma importanti novità potrebbero riguardare anche le modalità di accesso, con l’eliminazione dei vincoli patrimoniali e di reddito legati all’ISEE. A livello pratico, si configura quindi un provvedimento di portata molto più ampia rispetto a quanto non era stato fatto con la precedente manovra. Sullo sfondo resta infatti la necessità di offrire un sostegno a coloro che devono necessariamente rottamare il televisore per via del prossimo cambio di frequenze. Vediamo quindi in che modo cambierà il Bonus TV e per quale motivo molti italiani saranno costretti ad un nuovo acquisto. Bonus TV da 50 a 100 ... Leggi su notizieora (Di mercoledì 19 maggio 2021) SulTVarrivano importanti aggiornamenti. Il nuovo decreto attuativo congiunto di Mise e Mef potrebbe infatti portare al raddoppio della cifra erogata, passando da 50 a 100. Ma importanti novità potrebbero riguardare anche le modalità di accesso, con l’eliminazione dei vincoli patrimoniali e di reddito legati all’. A livello pratico, si configura quindi un provvedimento di portata molto più ampia rispetto a quanto non era stato fatto con la precedente manovra. Sullo sfondo resta infatti la necessità di offrire un sostegno a coloro che devono necessariamente rottamare il televisore per via del prossimo cambio di frequenze. Vediamo quindi in che modo cambierà ilTV e per quale motivo molti italiani saranno costretti ad un nuovo acquisto.TV da 50 a 100 ...

