Bonucci furioso con Romero | la frase urlata durante Atalanta - Juve

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Scintillela finale di Coppa Italia tra, gli animi in campo e in panchina si sono subito scaldati. Dopo un intervento in area disu Chiesa c'è stata una furiosa reazione ...

Corriere dello Sport.it

Dopo un intervento in area di Romero su Chiesa c'è stata una furiosa reazione da parte di, non schierato tra i titolari. Il difensore bianconero da bordo campo se l'è presa con il centrale ...... dovrebbe tornare al 4 - 4 - 2 con Buffon in porta, Cuadrado, De Ligt,e Alex Sandro in ... dove la lanciatissima Atalanta di Gasperini riceverà il disperato, ma, Benevento di Inzaghi. ...Nel corso della finale di Coppa Italia, il difensore bianconero dalla panchina si è scagliato contro il difensore nerazzurro ...Il difensore della Juve, dalla sua panchina, ha inveito contro il difensore dell’Atalanta dopo il contatto in area con Chiesa Il clima di Atalanta Juve è infuocato sin dai primissimi minuti di gioco.