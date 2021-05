Bonino racconta Battiato | Politico senza timbri di partito

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Si è detto delsuper partes, leggero, distaccato. "Ma basta ascoltare Povera patria per capire che era anche un uomodi, naturalmente". Parla Emma, che conobbe personalmente uno dei lati più nascosti del cantautore siciliano: "Negli anni Settanta Francoè stato il primo a sostenere le battaglie dei radicali con i concerti in piazza. Mi colpì molto quando lo incontrai, tanto tempo fa. Ero appena entrata in politica: ricordo che anche il primo a parlare dei dervisci", che girano sulle spine dorsali, in una delle sue canzoni più ceIebri, ma capaci di influenzare la cosa pubblica con i loro misticismi. "Non sapevo neanche esistessero. Una parola così onomatopeica (qui il dizionario battiatesco, ndr) mi è rimasta ...