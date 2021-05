Boni e Prayer al Teatro Signorelli di Cortona (Di mercoledì 19 maggio 2021) T orna ad alzarsi il sipario del Teatro Signorelli di Cortona. Sabato 29 magg io un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati dopo una stagione di totale astinenza da incontri in presenza ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 19 maggio 2021) T orna ad alzarsi il sipario deldi. Sabato 29 magg io un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati dopo una stagione di totale astinenza da incontri in presenza ...

Ultime Notizie dalla rete : Boni Prayer Boni e Prayer al Teatro Signorelli di Cortona All'insolito orario delle 18 sarà possibile assistere ad "Anima smarrita", una produzione dedicata a Dante Alighieri di Aida Studio a cura di Alessio Boni e Marcello Prayer. " Il nostro cammino nella ...

Tutto pronto per la ripartenza del teatro di Verbania I nomi messi in fila dalla direttrice artistica Renata Rapetti sono una garanzia: Alessio Boni e Marcello Prayer, Antonella Ruggiero, Angela Finocchiaro, Lino Guanciale, Massimo Recalcati, Elio. ...

