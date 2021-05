Bollettino del 19 maggio | i dati dell’epidemia di oggi in Italia

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Il Ministero della Salute,mercoledì 19, ha reso noto ildella pandemia da Covid in. ” width=”740? height=”480? /> (Getty Images)/caption In attesa deldel… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

fisco24_info : Covid Lazio, oggi 466 contagi e 16 morti. A Roma 208 casi: Il bollettino del 19 maggio della Regione… - SanSeveroNews : BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO REGIONE PUGLIA 19 MAGGIO 2021 Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla… - SimoneCosimi : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: il bollettino della Regione Lazio del #19maggio. #SaluteLazio - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni del #Friuli #Coronavirus #COVID?19 - Lucavad72 : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, BOLLETTINO #VACCINAZIONI DEL 19 MAGGIO 2021 (ORE 12) Ecco l’aggiornamento?? -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino del

I dati della Regione Sono 634 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo la tabelladi oggi, 19 maggio. Registrati inoltre altri 19 morti. I nuovi casi sono emersi dall'analisi di 14.637 tamponi molecolari. Nelodierno diffuso dall'Unità di crisi della ...Intanto è incoraggiante ilmedicovescovo Piazza affetto da Covid - 19: "il quadro complessivo rimane buono. Prosegue previsto protocollo domiciliare. Il vescovo in questo novenario ...CATANIA - Proseguono gli aggiornamenti sul fronte Etna. Dopo la ripresa dell'attività vulcanica stamattina, l'INGV ha fornito nuovi dettagli in merito ...Gli effetti della forte campagna di vaccinazione anti covid si fanno sentire finalmente anche in Campania con la discesa del contagio ...