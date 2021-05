Bollettino Covid di mercoledì 19 maggio | 149 morti e 5 506 casi in più Dieci regioni sotto i cento casi

Advertising

infoitinterno : Covid Sardegna, oggi 69 contagi e 4 morti: bollettino 19 maggio - Eliaolia : Covid-19, nelle ultime 24 ore 149 morti e 5.506 nuovi contagi in Italia - iirpo : RT @repubblica: #Covid Il bollettino di oggi: 5.506 nuovi positivi e 149 vittime. Tasso di positività stabile - italiaserait : Covid Calabria, oggi 228 contagi e 2 morti: bollettino 19 maggio - ilSipontinoNet : ?? Bollettino #Covid della Regione #Puglia ?? 433 nuovi casi positivi I dati suddivisi per provincia ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

in Italia, ildel 19 maggio Il totale dei casi di- 19 dall'inizio della pandemia in Italia è dunque di 4.172.525, di cui 124.646 morti e 3.741.149 dimessi e guariti, 13.929 ...Leggi ancheItalia oggi,contagi regione per regione 19 maggio I DATI DELLE REGIONI LAZIO - Sono 466 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo ildi oggi, 19 maggio.Il bollettino che fotografa l'andamento di Covid-19 in Italia. I nuovi contagi, guariti e deceduti, con il numero di tamponi.Sono 4.296 i morti con coronavirus in Liguria, con un aumento rispetto a quanto comunicato ieri da Regione Liguria di due (maschio di 80 anni e femmina di 91 anni deceduti l’altro ieri al Villa Scassi ...