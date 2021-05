Bollettino, Coronavirus: i dati aggiornati al 19 maggio (Di mercoledì 19 maggio 2021) Come di consueto, la Protezione Civile ha comunicato i dati del Bollettino Coronavirus odierno: nuovi casi, vittime, guariti, vaccinati Come di consueto, la Protezione Civile ha comunicato i dati del Bollettino Coronavirus odierno. Dai dati ufficiali, risultano 5.506 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Nella giornata odierna sono 149 le vittime e si registrano 13.929 guariti. Si rilevano, inoltre, -46 terapie intensive e -521 ricoveri in strutture ospedaliere. Si registra un tasso di positività del 1,9% (+0,2%). Infine, sono state somministrate in totale 28.382.984 dosi di vaccino. Coronavirus: test su uno spray nasale Partono i primi test sull’uomo per uno spray nasale anti Covid all’Irccs ospedale San Martino di Genova. Dal 15 ... Leggi su zon (Di mercoledì 19 maggio 2021) Come di consueto, la Protezione Civile ha comunicato idelodierno: nuovi casi, vittime, guariti, vaccinati Come di consueto, la Protezione Civile ha comunicato idelodierno. Daiufficiali, risultano 5.506 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Nella giornata odierna sono 149 le vittime e si registrano 13.929 guariti. Si rilevano, inoltre, -46 terapie intensive e -521 ricoveri in strutture ospedaliere. Si registra un tasso di positività del 1,9% (+0,2%). Infine, sono state somministrate in totale 28.382.984 dosi di vaccino.: test su uno spray nasale Partono i primi test sull’uomo per uno spray nasale anti Covid all’Irccs ospedale San Martino di Genova. Dal 15 ...

